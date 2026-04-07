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La Banda enfrenta un día de lluvia y sol: clima variable para hoy Martes 7 de abril de 2026

La ciudad de La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima parcialmente nublado con posibilidad de lluvias moderadas. Los bandeños deben estar preparados para una semana de temperaturas agradables y cambios climáticos.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se despiertan con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 14 °C. La sensación térmica se mantiene en 14.7 °C, lo que sugiere un inicio de jornada fresco y húmedo.

Con un 100% de humedad en el ambiente, es posible que algunos bandeños sientan la necesidad de llevar un paraguas. Los vientos del noreste soplan suavemente a 3.6 km/h, lo que no genera un gran alivio ante la humedad reinante.

Para hoy, el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que variarán entre los 11.9 °C de mínima y los 25.6 °C de máxima. Es un día que invita a estar preparados para posibles chaparrones.

De cara al resto de la semana, el clima se tornará más soleado mañana, con temperaturas mínimas de 13.3 °C y máximas que alcanzarán los 25.9 °C. Sin embargo, el jueves se espera un cielo cubierto, con mínimas de 17.2 °C y máximas de 24.1 °C.

En resumen, los bandeños deben estar atentos al clima, ya que hoy y mañana se alternarán lluvias y sol, con un aumento gradual de la temperatura. Se prevé un día de lluvia intermitente con mínimas y máximas que reflejan un ambiente variable y fresco.

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