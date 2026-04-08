River visita a Blooming en Bolivia, en su debut en la Sudamericana

El Millonario visita a escuadra boliviana este miércoles desde las 21.30, en su regreso al certamen continental tras casi una década. Llega en alza y con puntaje ideal desde la llegada del nuevo DT.

Hoy 09:38

Blooming y River Plate se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un gran presente: ganó los cuatro partidos desde su llegada y viene de golear a Belgrano en el Monumental.

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La mano del “Chacho” se hizo sentir rápidamente en Núñez. El equipo recuperó confianza, levantó varios rendimientos individuales y volvió a mostrar contundencia en ataque, algo que le había faltado en el ciclo de Marcelo Gallardo. La Banda dejó una imagen sólida ante el Pirata cordobés y renovó la ilusión de sus hinchas en este 2026.

En el plano local, River está cerca de asegurar su lugar en los playoffs: marcha como escolta de la Zona B con 23 puntos y también ocupa el segundo puesto en la tabla anual. Ahora, buscará trasladar ese buen momento al plano internacional, en lo que será su primer partido en la Copa Sudamericana desde 2015.

Para este debut, Coudet analiza meter mano en el equipo. No podrá contar con Maximiliano Salas ni Marcos Acuña, ambos suspendidos, mientras que Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo llegan entre algodones y no tienen asegurado su viaje. En contrapartida, Germán Pezzella podría reaparecer en la lista y el juvenil Tobías Ramírez tendría su primera convocatoria.

Del otro lado, Blooming también llega entonado. El conjunto boliviano inició su liga con una goleada 5-0 ante Guabirá y accedió a esta instancia tras vencer 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo en el repechaje. El equipo que conduce Mauricio Soria buscará hacerse fuerte en casa para dar el golpe.

El partido marcará el primer cruce oficial entre ambos clubes. La última vez que River visitó Bolivia fue en 2023, cuando cayó 3-1 ante The Strongest en La Paz, aunque en esta ocasión jugará en Santa Cruz de la Sierra, donde la altura no será un factor determinante.

Probables formaciones

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.