El municipio avanza con los trabajos de mantenimiento de calles en diferentes puntos de La Banda

Las tareas se enmarcan en el Plan de Mejoramiento Integral impulsado por la gestión de Roger Nediani y buscan optimizar la circulación y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Hoy 19:38

En el marco del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles”, impulsado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio de La Banda realizó bacheos, reparación de cordones y pavimentación en diferentes sectores de la ciudad.

Estos trabajos fueron ejecutados por personal de la Secretaría de Obras Públicas en calles Monteagudo y Julio Argentino Jerez, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Asimismo, se llevaron adelante tareas de reparación y restitución de cordones en avenida Besares y Canal, además de trabajos de perfilado y nivelación en el barrio Central Argentino.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, ya que continúan los trabajos con maquinaria en distintos puntos de la ciudad.