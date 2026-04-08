La Banda: detienen a una mujer y buscan a un cómplice tras el robo de una moto con pedido de secuestro

El procedimiento se realizó sobre Ruta 34. El rodado tenía un requerimiento vigente desde Estación Simbolar y el principal sospechoso logró escapar.

Hoy 20:55

Un procedimiento policial realizado sobre Ruta 34, a unos 200 metros del camino a Santo Domingo, terminó con una mujer aprehendida y un hombre prófugo, en el marco de la investigación por el robo de un motovehículo en La Banda.

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El hecho se inició tras la denuncia de Ariel Armando Sequeira, quien había reportado la sustracción de su motocicleta, una Motomel 150 cc, alrededor de las 9:40. Horas después, el propio damnificado logró interceptar a una mujer que se movilizaba junto a un sujeto identificado como Joel Aragón, alias “Batio”.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la intervención el hombre se dio a la fuga a gran velocidad a bordo del rodado sustraído, mientras que la mujer, identificada como Claudia Irena Rodríguez, de 34 años y domiciliada en el barrio Villa Unión, fue demorada en el lugar.

Tras consultar el sistema de verificación, se confirmó que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 1 de abril, solicitado por la Subcomisaría de Estación Simbolar.

La fiscal interviniente, Dra. María Montes, dispuso que Rodríguez quede aprehendida y sea trasladada a la Alcaidía de Mujeres de La Banda, donde permanecerá alojada. Asimismo, ordenó la inmediata búsqueda del sospechoso prófugo y el secuestro del vehículo.

En caso de no lograr su detención en la vía pública, la Justicia dispuso avanzar con la identificación de su domicilio y solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se recepcionan testimonios y se procura esclarecer completamente el hecho.