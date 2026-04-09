Crimen de Ramona Medina: se realizó la audiencia por el pedido de prisión preventiva de “Chucky” Bustamante

La jueza ad hoc Pamela Gadán deberá resolver el pedido del Ministerio Público Fiscal. Se pasó a un cuarto intermedio y la resolución se conocería la próxima semana.

Hoy 14:22

La investigación por el crimen de Ramona Emilia Medina, de 65 años, ocurrido a mediados de enero en la ciudad de Termas de Río Hondo, sumará en los próximos días una instancia clave con la audiencia para definir la prisión preventiva de Luis Bustamante, alias “Chucky”, principal acusado por el homicidio.

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El pedido de prisión preventiva fue formulado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Dahiana Pérez Vicens, junto al fiscal coordinador Gustavo Montenegro.

Cuarto intermedio

Durante la jornada de este jueves se desarrolló la audiencia para tratar el pedido de prisión preventiva, instancia en la que se expusieron los argumentos de la fiscalía y de la defensa, tras lo cual se dispuso un cuarto intermedio y la decisión se daría a conocer el próximo martes o miércoles, ya que la magistrada cuenta con un plazo de cinco días para resolver la situación procesal del acusado.

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Cabe recordar que, el lunes pasado la defensa del imputado presentó un nuevo escrito solicitando la excarcelación de Bustamante, planteo que fue rechazado por la jueza ad hoc.

Designación de jueza ad hoc

En el marco del proceso, la defensa oficial del imputado, a cargo de la defensora Silvia Geréz, presentó recusaciones contra los jueces Salice y posteriormente contra Vittar, lo que derivó en la designación de una magistrada ad hoc.

La causa quedó entonces en manos de la jueza Pamela Gadán, quien tendrá a su cargo el análisis del planteo fiscal.

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Un crimen que conmocionó a Termas

El homicidio de Ramona Emilia Medina generó fuerte conmoción en la comunidad termense, sobre todo por como fueron hallados los restos de su cuerpo en cercanía del cementerio local.

Desde entonces, la causa avanzó con distintas medidas judiciales que derivaron en la imputación de Bustamante, quien permanece detenido mientras se define su situación procesal.