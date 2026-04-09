Nicole Neumann habló de su relación con Cubero y enfrentó la versión de crisis con Manu Urcera

La modelo Nicole Neumann habló en Intrusos tras la polémica con Fabián Cubero por la internación de Allegra y aclaró los rumores de crisis con su marido Manu Urcera.

Hoy 15:23

La internación por uno días de Allegra Cubero por un pequeño inconveniente de salud destapó un nuevo episodio en la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

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Tras el testimonio en el programa A la Tarde del ex futbolista, donde se lo vio visiblemente afectado por la situación en que se ve implicada constantemente su pareja Mica Viciconte en medio de la tensión con su ex, quien habló fue Nicole en una nota con Intrusos (América TV).

"Yo no escucho acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé que hago y no hago por mis hijas", afirmó la modelo.

Y se refirió al ruido que se generó en torno a la internación de su hija: "Me parece un delirio el tema de la competencia de padres, absolutamente ridículo y mi hija ya se expresó de eso y desterró todo mito o mentira acerca del tema y no hay mucha más vuelta que darle".

"Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie", continuó.

Aprovechó además la ocasión para aclarar que no existe ningún acuerdo previo con Fabián Cubero que le impedía hacer por su cuenta la fiesta de 15 de Allegra, tema que generó mucho ruido y que cuestionó públicamente su ex.

"No había ningún arreglo. Lo del viaje lo hablé yo con Alu que es lo que tuvimos ganas en ese momento, después hablamos con mi hija lo de la fiesta y hicimos lo queteníamos ganas como corresponde, fin", aseguró.

Consultada por el cronista sobre las palabras de Cubero donde sostiene que Mica queda en la historia como "la mala de la película", Nicole Neumann optó por hacer un gesto con su cara y retirarse al instante: "No me interesa nada, no es mi tema, nada que contar de verdad", concluyó.

Desmintió los rumores de separación de Manu Urcera

En tanto, ante los trascendidos de una supuesta crisis y separación de Manu Urcera que surgieron en las últimas horas, Nicole Neumann le envió un mensaje al panelista Camilo García donde aclaró ese rumor con un categórico "no es verdad".

Y sobre la salud de su hija Allegra tras el revuelo que generó su internación explicó llevando tranquilidad: "Mi hija está súper, nunca fue nada grave, solo le pasaron medicación por vena y controlada por una alergia. El domingo a la mañana ya le habían dado el alta".