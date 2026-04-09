Lácteos y productos de limpieza volvieron a aumentar entre un 3% y un 5% en abril

El supermercadista Héctor Ciapino advirtió que los incrementos son mensuales y que no siempre están atados al combustible o al dólar.

Hoy 15:37

Los precios de los lácteos volvieron a registrar incrementos en el inicio de abril, con subas que oscilan entre el 3% y el 5%, según explicó el supermercadista Héctor Ciapino en diálogo con Noticiero 7.

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El comerciante sostuvo que este tipo de aumentos se vienen registrando desde hace tiempo y que se repiten prácticamente todos los meses.

“En realidad los lácteos vienen subiendo hace mucho tiempo, nunca han parado de subir. Todos los meses tienen un ajuste prácticamente automático y este mes no ha sido la excepción: comienza el mes y tenemos aumentos entre un 3 a un 5%”, explicó.

Subas que no siempre se relacionan con el combustible

Ciapino señaló que, a su criterio, los incrementos no siempre están vinculados con el precio del combustible o la cotización del dólar, como suelen argumentar desde la industria.

“Los industriales le echan la culpa al combustible o al dólar, pero el tema es que cuando el combustible ha estado quieto y el dólar también, lo mismo ha aumentado”, remarcó.

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En ese sentido, consideró que cuando se registran subas en el combustible, esto se convierte en una nueva justificación para continuar con los incrementos en distintos productos.

También subieron limpieza y otros rubros

El supermercadista indicó que durante marzo se registraron aumentos en varios rubros, no solo en lácteos.

Según detalló, productos de perfumería, limpieza y galletas también llegaron con remarcaciones importantes, en algunos casos cercanas al 10%.

“El mes de marzo ha sido un mes de muchos aumentos en muchos rubros: perfumería, limpieza y galletas, todos han tenido incrementos importantes”, señaló.

Preocupación por la caída del consumo

Más allá de los aumentos, Ciapino manifestó su preocupación por la fuerte caída del consumo, que —según dijo— representa hoy uno de los mayores desafíos para los comerciantes.

“Nosotros estamos ante un problema que no sé si no es más grave que la inflación: el problema que tenemos es el consumo, la caída en la venta y la prácticamente nula compra de clientes en ciertos horarios”, afirmó.

Finalmente, indicó que los comerciantes intentan sostener las ventas mediante promociones y ofertas, aunque reconoció que muchas veces resultan insuficientes ante la pérdida del poder adquisitivo.

“Estamos tratando de buscarle la vuelta con ofertas y promociones, pero hoy todo es insuficiente porque no hay poder adquisitivo suficiente de la gente”, concluyó.