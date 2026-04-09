La intendente Fuentes se reunió con autoridades del Círculo Odontológico

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a las autoridades del Círculo Odontológico de Santiago del Estero, encabezadas por su presidente, Emmanuel Cheeín.

Hoy 15:44

También participaron de la reunión el vicepresidente, Ignacio Catella; la secretaria general, Silvia Cárdenas, y los miembros de la comisión directiva, Silvia Cheeín y Cristian Alustiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la reunión, la jefa comunal les entregó el permiso municipal de uso precario de un terreno, donde el órgano colegiado construirá instalaciones recreativas y deportivas para uso de sus afiliados y familiares.

Además, durante el encuentro dialogaron sobre la importancia de los programas de salud bucal para niños que ambas instituciones desarrollaron de forma articulada en los jardines de infantes municipales durante años anteriores y que en este 2026 tendrá continuidad.