Récord histórico: tres árbitros argentinos dirán presente en el Mundial 2026

La FIFA ya definió la nómina y Argentina tendrá por primera vez tres jueces en una Copa del Mundo. Falcón Pérez, Tello y Herrera serán los representantes.

Hoy 14:42

La FIFA ya tomó la decisión y, aunque resta la confirmación oficial, Argentina hará historia en el arbitraje del próximo Mundial. Por primera vez, el país contará con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

La designación marca un hito para el fútbol argentino, que habitualmente contaba con uno o dos representantes en este rubro. En esta edición, además, otro país que igualará esta marca será Brasil, también con tres jueces elegidos para la cita máxima.

La delegación arbitral se completa con los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo formará parte del equipo VAR.

En cuanto a la experiencia, tanto Falcón Pérez como Herrera tendrán su estreno absoluto en un Mundial, mientras que Tello ya sabe lo que es dirigir en este tipo de torneos. El bahiense participó en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, donde arbitró tres encuentros, incluyendo un cruce de cuartos de final.

Sin embargo, en las últimas horas hubo preocupación por el estado físico de Tello. El árbitro debió salir lesionado durante el repechaje entre Congo y Jamaica, lo que encendió las alarmas. Afortunadamente, los estudios descartaron una lesión de gravedad y ya trabaja en su recuperación para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Con esta histórica designación, el arbitraje argentino gana protagonismo en la escena internacional y suma un nuevo motivo de orgullo de cara a la máxima competencia del fútbol.