Claudio Úbeda mete mano en Boca: rotación para el clásico ante Independiente

El Xeneize llega con desgaste por la Libertadores y el DT analiza cambios para cuidar jugadores. Paredes no estará por suspensión.

Hoy 16:00

En Boca Juniors comenzó el tiempo de cuidar piernas. Tras el sólido arranque en la Copa Libertadores con triunfo ante Universidad Católica, el equipo dirigido por Claudio Úbeda apunta a rotar para el clásico frente a Independiente, en medio de un calendario exigente.

La seguidilla de partidos obliga a tomar decisiones. Con otro compromiso copero a la vuelta de la esquina ante Barcelona SC, el cuerpo técnico entiende que no es momento de arriesgar. Por eso, la idea es poner en cancha solo a los futbolistas que estén al ciento por ciento desde lo físico.

La baja confirmada es la de Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Además, hay varios nombres que podrían salir del once por precaución, como Miguel Merentiel, con molestias en el pubis, y Marcelo Weigandt, que arrastra un dolor en la rodilla. También aparecen en la rotación Milton Delgado, Tomás Aranda y Adam Bareiro, todos con mucha carga de minutos.

En ataque, una de las grandes novedades es el regreso de Exequiel Zeballos, quien volverá a estar entre los convocados tras más de dos meses afuera por lesión. De todos modos, el plan es que sume minutos desde el banco, lo que abre oportunidades para alternativas como Alan Velasco, Ángel Romero y Milton Giménez.

Por otra parte, hay expectativa por el arco: Agustín Marchesín evolucionó bien de su desgarro y podría volver a la titularidad. Sin embargo, el cuerpo técnico evaluará su estado en las próximas horas para evitar una recaída, con Leandro Brey listo para ocupar su lugar si es necesario.

Con el clásico en La Bombonera y el cruce ante River Plate en el horizonte, Boca entra en una etapa decisiva. Úbeda lo sabe y empieza a mover el tablero para sostener el rendimiento sin descuidar el objetivo principal.