Violento choque entre auto y moto dejó a un hombre con graves lesiones en Villa Balnearia

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 9 y Lomas de Zamora, en Termas de Río Hondo. El motociclista sufrió fracturas y fue hospitalizado.

Hoy 22:55

Un grave siniestro vial con un hombre lesionado se registró en la tarde de este jueves en la ciudad de Termas de Río Hondo.

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El siniestro vial se registró en horas de la tarde de éste jueves en la intersección de Ruta Nacional N° 9 y calle Lomas de Zamora, en la zona de la rotonda del barrio Villa Balnearia, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 57.

Por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Peugeot 207, dominio IHK-307, conducido por Lescano Franco Emanuel, de 31 años, domiciliado en Villa Balnearia, y un motovehículo Motomel S5, color blanco, dominio A182ACR, guiado por Castillo Valle Estergidio, de 49 años, con domicilio en la localidad de Las Tinajas, departamento Río Hondo.

Según se informó, el automóvil circulaba por Ruta 9 cuando, al llegar a la intersección, impactó con la motocicleta que se desplazaba por calle Lomas de Zamora, provocando que el conductor del rodado menor cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud de Las Termas en primera instancia, pero luego derivado al hospital Regional en ciudad Capital.

De acuerdo al parte médico, Castillo Valle Estergidio presenta fractura expuesta de tibia distal, fractura de fémur y politraumatismos, por lo que permanece bajo atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Intervino el fiscal de turno Emanuel Sabater, quien dispuso la confección de informe policial, examen médico, acta de inspección ocular, croquis ilustrativo, relevamiento de cámaras de seguridad, test de alcoholemia al conductor del automóvil y que el mismo permanezca demorado hasta conocer la evolución del estado de salud del lesionado.