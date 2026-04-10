Alex Zaineddin no ocultó la realidad de Estudiantes: “Muchos no han querido venir”

A horas del debut en la Liga Santiagueña de Fútbol, en Estudiantes de Huaico Hondo ya se vive clima de competencia. Su entrenador, Alex Zaineddin, analizó el presente del equipo en la previa del duelo ante Mitre.

“Estamos bien y entusiasmados. Hicimos una buena pretemporada. No voy a mentir, muchos no han querido venir a Estudiantes. Para nosotros es un desafío doble tratar de demostrar la grandeza de este grupo”, expresó el DT, dejando en claro el contexto complejo que atraviesa el club.

Zaineddin también hizo referencia a las dificultades económicas que impactaron en la conformación del plantel: “Creo que más fue por la cuestión económica. Hoy se nos bajó un jugador al que le entregamos la cinta de capitán. Jugaremos con lo que tenemos, sabemos la situación económica que atraviesa el club. Este es un club que está tratando de resurgir”, explicó.

Más allá de los obstáculos, el entrenador se mostró confiado en sus dirigidos y en lo que pueden lograr en el torneo: “Un buen campeonato es llegar a la final, meternos entre los clasificados. Le tengo mucha fe a los jugadores que tengo”, aseguró.