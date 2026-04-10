Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 ABR 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Alex Zaineddin no ocultó la realidad de Estudiantes: “Muchos no han querido venir”

El DT habló en la previa del choque ante Mitre, reconoció dificultades en el armado del plantel y confía en ser protagonista.

Hoy 00:07
Alex Zaineddín Estudiantes

A horas del debut en la Liga Santiagueña de Fútbol, en Estudiantes de Huaico Hondo ya se vive clima de competencia. Su entrenador, Alex Zaineddin, analizó el presente del equipo en la previa del duelo ante Mitre.

Estamos bien y entusiasmados. Hicimos una buena pretemporada. No voy a mentir, muchos no han querido venir a Estudiantes. Para nosotros es un desafío doble tratar de demostrar la grandeza de este grupo, expresó el DT, dejando en claro el contexto complejo que atraviesa el club.

Zaineddin también hizo referencia a las dificultades económicas que impactaron en la conformación del plantel: Creo que más fue por la cuestión económica. Hoy se nos bajó un jugador al que le entregamos la cinta de capitán. Jugaremos con lo que tenemos, sabemos la situación económica que atraviesa el club. Este es un club que está tratando de resurgir, explicó.

Más allá de los obstáculos, el entrenador se mostró confiado en sus dirigidos y en lo que pueden lograr en el torneo: Un buen campeonato es llegar a la final, meternos entre los clasificados. Le tengo mucha fe a los jugadores que tengo”, aseguró.

TEMAS Club Atlético Estudiantes de Huaico Hondo Liga Santiagueña de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: por un incidente de tránsito dos mujeres tuvieron un violento enfrentamiento
  2. 2. Paro total de colectivos en Santiago del Estero: la UTA anunció que no habrá servicio desde este viernes
  3. 3. “Si te saco el arma te pego un tiro en la cabeza”: detienen a una mujer tras amenazar a un policía en Termas
  4. 4. Imputan a médica y enfermera por la muerte de una beba en el Hospital de Quimilí
  5. 5. Salvaje ataque en Fernández: un hombre perdió un ojo tras ser herido con un rulemán disparado con gomera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT