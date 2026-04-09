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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ABR 2026 | 17º
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Paro total de colectivos en Santiago del Estero: la UTA anunció que no habrá servicio desde este viernes

El servicio urbano e interurbano se verá afectado e impactará en las actividades diarias de los santiagueños.

Hoy 21:04

La Unión Tranviarios Automotor de Santiago del Estero confirmó un paro total de colectivos urbanos e interurbanos que se iniciará desde las 00 de este viernes 10 de abril, en reclamo por la falta de pago a los trabajadores del sector.

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La medida de fuerza impactará de lleno en el servicio de transporte público, dejando sin circulación a todas las líneas durante la jornada.

Desde el gremio señalaron que la decisión responde al incumplimiento salarial por parte de las empresas, una situación que se repite en los últimos meses y que derivó en esta determinación extrema.

De no mediar una solución en las próximas horas, el paro se sostendrá afectando a miles de usuarios que dependen diariamente del servicio para trasladarse en la ciudad y el interior provincial.

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