Facundo Pérez ilusiona a Unión Santiago: “Queremos salir campeones y clasificar al Regional”

El delantero del Tricolor analizó la pretemporada, destacó el trabajo del plantel y dejó en claro los objetivos para este 2026.
En Unión Santiago ya palpitan una nueva temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol. En ese contexto, el delantero Facundo Pérez hizo un balance positivo de la preparación y dejó en claro que el equipo apunta alto.
“La pretemporada fue buena, los veo bien a los chicos y fuertes. Tenemos mucho entrenamiento encima y pudimos demostrar lo que nos pide el entrenador”, expresó, destacando la intensidad del trabajo realizado en las últimas semanas.
En cuanto a los objetivos, Pérez no dudó: “Apuntamos a un buen fútbol. Módica nos ha preparado para desplegar un buen juego. Queremos salir campeones y clasificar al Regional. Pero hay que ir partido a partido”, afirmó.
Además, el delantero se mostró a gusto en el club y valoró la estructura institucional: “Estoy contento de pertenecer a Unión Santiago, me han tratado bien. Tienen muchas cosas para decir que es un club de Federal A o Nacional B”, remarcó.