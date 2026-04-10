Facundo Pérez ilusiona a Unión Santiago: “Queremos salir campeones y clasificar al Regional”

El delantero del Tricolor analizó la pretemporada, destacó el trabajo del plantel y dejó en claro los objetivos para este 2026.

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En Unión Santiago ya palpitan una nueva temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol. En ese contexto, el delantero Facundo Pérez hizo un balance positivo de la preparación y dejó en claro que el equipo apunta alto.

“La pretemporada fue buena, los veo bien a los chicos y fuertes. Tenemos mucho entrenamiento encima y pudimos demostrar lo que nos pide el entrenador”, expresó, destacando la intensidad del trabajo realizado en las últimas semanas.

En cuanto a los objetivos, Pérez no dudó: “Apuntamos a un buen fútbol. Módica nos ha preparado para desplegar un buen juego. Queremos salir campeones y clasificar al Regional. Pero hay que ir partido a partido”, afirmó.

Además, el delantero se mostró a gusto en el club y valoró la estructura institucional: “Estoy contento de pertenecer a Unión Santiago, me han tratado bien. Tienen muchas cosas para decir que es un club de Federal A o Nacional B”, remarcó.