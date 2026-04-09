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Tras asumir en Central Argentino, Gómez Rayano fue contundente: “Voy a salir campeón y ascender"

El nuevo presidente del Albo habló de sus objetivos para 2026, destacó el respaldo de los hinchas y mostró plena confianza en el plantel.

Hoy 23:39
José Silvio Gómez Rayano

Tras asumir al frente de Central Argentino, José Silvio Gómez Rayano dejó en claro que su gestión apunta alto. Con un mensaje firme y ambicioso, el nuevo presidente no dudó en marcar el rumbo para esta temporada: pelear el título y lograr el ascenso.

No paré desde que entré. Todos los días me voy a las 00 o 1. Imaginate, contó sobre la intensidad de sus primeras jornadas al frente del club, evidenciando el compromiso con esta nueva etapa.

Además, destacó el acompañamiento de la gente en este proceso: Estoy agradecido con el hincha, tengo su apoyo y están colaborando con el club. El club está en buenas manos, aseguró, en un mensaje que busca transmitir tranquilidad y respaldo institucional.

En cuanto al armado del equipo, el dirigente valoró el trabajo realizado en el mercado de pases: Se ha podido mantener la base principal y sumar unos ocho refuerzos. Se ha quedado la mayoría. Ellos están con muchas ganas y muy bien, explicó.

Por último, Gómez Rayano redobló la apuesta y dejó una frase que marca el objetivo del año: Voy a salir campeón y ascender. Tengo mucha confianza, confío en Dios y me va a dar victoria, remarcó.

Con un discurso claro y cargado de optimismo, Central Argentino inicia una nueva etapa con la ilusión de ser protagonista en el 2026.

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