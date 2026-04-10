“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”: Díaz-Canel rechazó la propuesta de Trump de dejar la presidencia de Cuba

"No estamos sujetos a los designios de Estados Unidos", aseguró el mandatario cubano durante su primera entrevista a un medio estadounidense.

Hoy 09:04

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

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"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el líder cubano cuando la periodista de NBC lo cuestionó si ha evaluado dimitir para "salvar a su país".

"En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno", agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.

"Tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos", concluyó su respuesta.

El pronunciamiento de Díaz-Canel sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

"Si el pueblo cubano entiende que yo no estoy capacitado para el cargo, que no he estado a la altura de las circunstancias, entonces yo no debería ocupar la posición de presidente. Yo responderé ante ellos", insistió el sucesor de Raúl Castro al frente de la isla.

"Pero no son los Estados Unidos quienes pueden imponernos nada. El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado esa política hostil contra Cuba, no tiene autoridad moral para exigir nada a Cuba", añadió.

El presidente Donald Trump ha expresado abiertamente la idea de "tomar" la isla, y su gobierno califica al régimen cubano como una "amenaza" para su seguridad nacional.

Trump también se ha referido a Cuba como "una nación fallida" y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.

El presidente cubano se mostró molesto cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba renunciar y replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

"Podemos negociar pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense", agregó Díaz-Canel.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno. De orígenes cubanos, Rubio ha tomado personalmente las riendas de una negociación con la isla y ha pedido cambios políticos profundos a los que califica de "dirigentes incompetentes".

A pesar de la tensión bilateral, Estados Unidos permitió el desembarco de crudo de un buque cisterna ruso hace diez días. Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov visitó La Habana para anunciar un segundo envío de petróleo desde Moscú a la isla en busca de romper el cerco impuesto por la Administración Trump.

Las autoridades de la isla atribuyen la crisis a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense impuesto en 1962, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo.