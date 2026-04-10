Real Madrid y Girona repartieron puntos en LaLiga

El elenco merengue dejó pasar una nueva chace de acercarse al Barcelona, empató 1 a 1 como local.

Hoy 18:03

El Real Madrid dejó pasar una oportunidad clave y empató 1-1 ante el Girona en el Santiago Bernabéu, un resultado que lo aleja prácticamente de la pelea por La Liga. Con este empate, el conjunto blanco quedó a seis puntos del Barcelona, que además tiene un partido pendiente y podría estirar la diferencia.

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El golpe llega en un momento delicado, ya que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa venía de caer 2-1 frente al Bayern Múnich por la UEFA Champions League. Ahora, la única esperanza de título parece estar en ese torneo, donde necesitará una remontada en Alemania para seguir con vida.

Desde antes del partido, el panorama en la Liga era cuesta arriba. Con una diferencia que podría ampliarse a nueve puntos si el Barcelona vence al Alavés, el margen de error desapareció por completo. El propio Arbeloa había anticipado que no habría rotaciones, pero finalmente presentó varias modificaciones pensando en Europa, dejando en claro que la prioridad ya está en Múnich.

En el desarrollo del encuentro, el Real Madrid dominó pero sin profundidad ante un Girona ordenado y paciente. El equipo visitante, dirigido por Míchel Sánchez, apostó a cerrarse bien atrás y aprovechar alguna contra, un plan que terminó dándole resultado ante un rival que manejó la pelota pero careció de claridad en los metros finales.

Las situaciones más claras del primer tiempo fueron para el local, con intentos de Bellingham, Vinícius y Mbappé, aunque sin precisión. Recién en el complemento logró abrir el marcador gracias a un zapatazo de Valverde, pero la reacción no alcanzó y el empate terminó dejando un sabor amargo.

El empate pesa, y mucho. Porque no solo aleja al Real Madrid de la Liga, sino que además refuerza la sensación de un equipo más enfocado en la Champions que en el torneo doméstico. Ahora, todo se jugará en el Allianz Arena, donde el conjunto blanco deberá apelar a una noche épica para sostener viva su temporada.