Intimaron por U$S 200 mil a firma del financista fallecido en el barrio El Timbó

Martín Maldonado dejó de existir el 2 de marzo. Ahora, aparecieron "acreedores" resueltos a intimar a la empresa con cartas documento.

Hoy 07:17

Un inversionista cordobés intimó a un socio de la empresa UM Argentina Inversiones SA al pago de un empréstito, con interés incluidos, que ascendería a U$S 200.000, es decir $ 278.000.000.

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La intimada es la firma que era presidida por el financista, Martín Maldonado, quien dejó de existir el 2 de marzo, cuando fue hallado ahorcado, en una vivienda que alquilaba en el Bº privado El Timbó, ubicado entre Los Romano y Villa Robles.

Con el patrocinio del abogado Diego Lindow, el inversionista Alejandro Martín Marchese, acaba de intimar a la empresa, cuyas oficinas operan en calle 24 de Septiembre.

Pese al hermetismo impuesto en este caso, trascendieron los alcances de la carta documento. "… En un plazo perentorio e improrrogable de 24 horas, a partir de recibida la presente, proceda a abonar el interés compensatorio del mes de marzo del corriente año correspondiente al mutuo dinerario suscripto oportunamente por mi conferente con la empresa UM Argentina Inversiones SA, de la cual usted es socio y en dicho carácter solidario del mismo".

Lindow amplió la intimación, en idéntico plazo, "… a la devolución de la suma entregada en mutuo la cual asciende a U$S 200.000, los cuales fueron entregados a su empresa, conforme contrato de mutuo que obra en mi poder y se encuentra a vuestra disposición".

Amplió el abogado: "Asimismo, para cualquier eventualidad de pretender desconocer dicha operación bajo el pretexto de endilgar dicha operación a su socio lamentablemente fallecido, le pongo en vuestro conocimiento que las cuotas de los intereses compensatorios anteriores fueron abonadas mediante transferencia bancaria en dólares de la cuenta de la empresa UM Argentina Inversiones SA. Por lo que cualquier intento en desconocer dicha operación, será entendida por mi parte como un ardid tendiente a defraudar a mi conferente", destacó el letrado en el extenso documento.

Para el demandante, "... es llamativo su accionar, toda vez que me presenté en reiteradas ocasiones en la sede de la empresa, habiendo notado y practicado constataciones notariales que se ha quitado el cartel de entrada, donde se mencionaba a la empresa, como asimismo no atiende nadie en la misma, demostrando que habrían desaparecido de la sede comercial".

Finalmente, Lindow ratificó la intimación "… tanto al pago de la cuota del mes de marzo de U$S 5.000, como a la devolución del dinero entregado en mutuo, bajo apercibimiento de iniciar en su contra la correspondiente denuncia penal por el delito de defraudación por retención indebida".

Como se recordará el socio que hoy encabeza UM Inversiones desconoce las presuntas deudas ya que afirma que Maldonado las habría recibido, pero nunca las habría ingresado a las arcas de la empresa.