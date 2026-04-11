Furiosa con su ex, una joven mujer amenazó con matar a su beba de 10 meses

El hecho generó profunda conmoción en Garza. La policía logró detener a la mujer.

Hoy 09:23

Un grave hecho de violencia intrafamiliar generó conmoción en Garza luego de que una mujer fuera denunciada por su ex pareja, acusada de amenazar de muerte a su propia hija, una bebé de apenas 10 meses.

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El alarmante caso se originó alrededor de las 16.30 de ayer cuando la fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Cecilia Pacheco, tomó intervención en una denuncia realizada en la Comisaría de Brea Pozo por la ex pareja de la acusada.

De acuerdo con la denuncia, el joven (23) manifestó que su ex pareja —de apellido de Figueroa, de 25 años— le envió mensajes a través de WhatsApp en los que aseguraba que golpearía a la menor contra una pared y la mataría.

Ante la gravedad de las amenazas, la fiscal dispuso medidas urgentes para localizar a la mujer, ordenar su detención y resguardar la integridad de la niña. Cerca de las 19.30, personal de la Comisaría N° 38 de Garza, llevó adelante un allanamiento en el domicilio de la acusada, ubicado en el barrio Virgen del Valle.

Tras el operativo, tanto la acusada como la menor fueron trasladadas al hospital local, donde fueron examinadas por los médicos de turno que informaron que la niña se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, la mujer quedó alojada en calidad de detenida en sede policial.

Por disposición de la fiscal, la acusada fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres N° 5 de La Banda, mientras que la menor fue entregada a su padre para su resguardo. Además, se ordenó la realización de un informe socioambiental en el domicilio de la imputada, quien está acusada del delito de amenazas.