Atraparon a “Uli” tras robar una moto e intentar darse a la fuga

Recuperaron el rodado. El hecho se registró en inmediaciones de Costanera Nueva y Avenida Solís. Una mujer denunció la sustracción de su Honda Wave color gris.

Hoy 12:06

Un rápido accionar policial permitió recuperar un motovehículo robado y detener al presunto autor, en un procedimiento llevado adelante por personal de la Subcomisaría La Costa junto a la División Prevención Departamental N° 16 Los Flores.

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El hecho se registró en inmediaciones de Costanera Nueva y Avenida Solís.

Allí, una mujer denunció la sustracción de su motocicleta, una Honda Wave color gris, que se encontraba estacionada sobre la vereda.

Ante la denuncia, los efectivos iniciaron de inmediato un recorrido preventivo por la zona.

Durante el rastrillaje, el personal logró ubicar el rodado oculto en un inmueble abandonado, tirado entre pastizales, presumiblemente con intenciones de ser retirado posteriormente.

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En cuestión de minutos, y gracias al rápido despliegue, lograron recuperar el motovehículo sustraído, evitando que fuera trasladado o desmantelado.

Para resguardar el bien, y teniendo en cuenta que se trata de un sector conflictivo, los uniformados procedieron a su traslado hacia sede policial.

INTENTO DE FUGA Y DETENCIÓN

En ese contexto, los efectivos advirtieron la presencia de un masculino en las inmediaciones, quien al intentar ser identificado emprendió la fuga a pie, ingresando a una vivienda particular.

Con autorización de la propietaria del inmueble, los policías ingresaron al domicilio y lograron demorar al sujeto en su interior.

El mismo fue identificado como Trejo Ulices, alias “Uli”, domiciliado en la zona.

La fiscal de turno, Dra. Fadel Pagani, dispuso la aprehensión del masculino, mientras que el motovehículo fue restituido a su propietaria.