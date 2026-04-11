Marcelo Gallardo reapareció en una cancha tras su salida de River: qué partido fue a ver

Alejado del día a día del Millonario, el DT atraviesa un período de bajo perfil, aunque su presencia en España evidenció que continúa vinculado al fútbol mientras define su próximo paso.

Hoy 12:38

Luego de cerrar su segundo ciclo como entrenador de River Plate, poco se supo públicamente de Marcelo Gallardo, quien se mantiene alejado de los bancos de suplentes desde febrero. Sin embargo, el histórico DT del “Millonario” continúa ligado al fútbol y atento a la actividad internacional.

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En las últimas horas, el “Muñeco” fue visto en España, más precisamente en el Reale Arena, donde presenció el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Alavés, correspondiente a la fecha 31 de La Liga.

La presencia de Gallardo no pasó desapercibida, sobre todo por el vínculo reciente con el Alavés, club que hasta hace algunos meses era dirigido por Eduardo Coudet. El “Chacho” dejó su cargo en el conjunto español para asumir en River, ocupando justamente el lugar que había dejado el propio Gallardo.

River piensa en Racing y Coudet analiza rotación

Mientras tanto, el presente del equipo de Núñez sigue su curso bajo el mando de Coudet. River se prepara para enfrentar a Racing Club este domingo por la fecha 14 del Torneo Apertura, en medio de una intensa seguidilla de partidos que también incluye compromisos por la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, el entrenador evalúa realizar una rotación en el equipo para administrar cargas y mantener competitivo al plantel en ambos frentes.

La posible formación de River

Para el duelo ante Racing, el “Millonario” podría formar con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

De esta manera, River buscará sostener su buen momento en el torneo local, mientras Gallardo, a la distancia, sigue ligado al mundo del fútbol.