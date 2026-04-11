Allanamientos simultáneos en Monte Quemado: tres detenidos y numerosos bienes secuestrados

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 7 de abril, en la que se informó la sustracción de distintos elementos desde el interior de una vivienda.

Hoy 12:28

Efectivos de la Sección Robo y Hurto junto a la Comisaría Comunitaria N° 22 de Monte Quemado, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11, llevaron a cabo una serie de allanamientos que culminaron con la detención de tres hombres y el secuestro de diversos bienes vinculados a un hecho de robo.

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La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 7 de abril, en la que se informó la sustracción de distintos elementos desde el interior de una vivienda cuyos propietarios se encontraban ausentes. Entre los bienes denunciados figuraban un aire acondicionado, una garrafa y un ventanal, entre otros objetos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Monte Quemado ordenó allanamientos en cinco inmuebles ubicados en los barrios Belgrano, Triángulo, Villa Nueva, San Cayetano y en el paraje rural Las Torrez, del departamento Copo, desde donde se secuestraron varios elementos relacionados con el hecho, entre ellos una garrafa de 10 kilogramos, un aire acondicionado marca Electra con su control remoto, un ventanal de aluminio y una camioneta Toyota Hilux de color blanco.

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Además, se concretó la detención de tres hombres de 22, 33 y 35 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa investigada.

Los detenidos y los bienes secuestrados fueron trasladados a sede policial, donde continúan las actuaciones de rigor bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, mientras prosigue la investigación para el total esclarecimiento del hecho.