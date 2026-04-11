Sofía Gonet deslumbró con un look inspirado en vedettes y habló de su relación con Homero Pettinato

La influencer conocida como “La Reini” generó polémica en redes por un outfit al límite de la censura y aclaró los rumores de reconciliación con su ex pareja.

Hoy 14:46

La influencer Sofía Gonet volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una serie de fotos con un look audaz que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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Las imágenes fueron tomadas durante un evento de moda, donde la finalista de MasterChef Celebrity apostó por un estilismo inspirado en las clásicas vedettes argentinas. El conjunto, en tonos nude, se destacó por el uso de plumas y detalles que rozaron el límite de la censura, generando gran repercusión en Instagram.

El outfit incluyó un top mínimo con apliques metálicos y un recubrimiento de plumas que caía sobre los hombros a modo de capa. En la parte inferior, lució una prenda de encaje en la misma paleta, complementada con un accesorio tipo cinturón con plumas y tiras finas que aportaron volumen y movimiento.

El estilismo se completó con el cabello recogido de forma tirante y un maquillaje sofisticado que acentuó sus facciones. “Vedette para @esquina.esquina”, escribió la influencer en la publicación, que rápidamente se viralizó.

Entre los comentarios, figuras como Cami Mayan y Mariano de la Canal elogiaron su look, mientras que miles de usuarios destacaron su belleza y estilo.

Sofía Gonet habló de su vínculo con Homero Pettinato

En paralelo, la influencer también fue noticia por su vida personal. En medio de versiones que indicaban una posible reconciliación con Homero Pettinato, Gonet salió a desmentir los rumores.

En declaraciones televisivas, aseguró que no compartió vacaciones con su ex pareja y explicó que viajó con amigas. “Son mentiras”, afirmó, descartando cualquier tipo de encuentro.

Si bien ambos coincidieron en la misma localidad de la Costa, la influencer remarcó que no se cruzaron. “No tengo relación, no sé nada de su vida”, sostuvo.

Además, aclaró que, aunque lograron dejar atrás conflictos del pasado, no retomaron el contacto. “Nos perdonamos por lo que pasó, pero no hablamos nunca más”, expresó.

En ese sentido, fue contundente al descartar una reconciliación: “Cero posibilidades”. Incluso, detalló que hace varios meses no mantienen ningún tipo de comunicación, desmintiendo así las especulaciones que circularon en las últimas semanas.