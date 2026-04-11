Mitre viajó a Salta en busca de la recuperación ante Central Norte

El Aurinegro visitará al Cuervo este domingo con el objetivo de retomar la senda del triunfo en la Primera Nacional.

Hoy 15:05

Mitre ya se encuentra rumbo a Salta con la mente puesta en volver al triunfo. El plantel aurinegro partió hacia “La Linda”, donde este domingo enfrentará a Central Norte de Salta desde las 17, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

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El equipo santiagueño buscará dejar atrás la dura derrota sufrida en la jornada anterior, cuando cayó como local ante Deportivo Madryn.

Con la necesidad de sumar para escalar en la tabla, el Aurinegro afrontará un duelo exigente ante un rival directo y que llega al duelo con idénticas necesidades.

De esta manera, Mitre intentará recuperar terreno en condición de visitante y volver a encaminar su campaña en el torneo.