Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ABR 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Mitre viajó a Salta en busca de la recuperación ante Central Norte

El Aurinegro visitará al Cuervo este domingo con el objetivo de retomar la senda del triunfo en la Primera Nacional.

Hoy 15:05
Mitre viaje

Mitre ya se encuentra rumbo a Salta con la mente puesta en volver al triunfo. El plantel aurinegro partió hacia “La Linda”, donde este domingo enfrentará a Central Norte de Salta desde las 17, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo santiagueño buscará dejar atrás la dura derrota sufrida en la jornada anterior, cuando cayó como local ante Deportivo Madryn.

Con la necesidad de sumar para escalar en la tabla, el Aurinegro afrontará un duelo exigente ante un rival directo y que llega al duelo con idénticas necesidades.

De esta manera, Mitre intentará recuperar terreno en condición de visitante y volver a encaminar su campaña en el torneo. 

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Condenaron a 18 años de prisión a un hombre que abusó de sus sobrinitas y se filmaba haciéndolo
  2. 2. Flor Peña reveló detalles sobre su relación con Érica Rivas
  3. 3. Video: asi fue el momento exacto del amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico
  4. 4. La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito
  5. 5. Boca e Independiente, cara a cara en un clásico que promete en la Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT