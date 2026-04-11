Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron un momento íntimo que terminó de forma inesperada en Gran Hermano 2026

Los participantes avanzaron en la relación dentro de la casa, pero una situación personal del exfutbolista frenó el encuentro y generó repercusión entre sus compañeros.

Hoy 16:25

Un momento de alta tensión se vivió en la casa de Gran Hermano 2026 cuando Brian Sarmiento y Danelik Galazán estuvieron a punto de concretar un encuentro íntimo durante la madrugada del viernes.

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Según se pudo ver en la transmisión, ambos participantes dieron su consentimiento y comenzaron a acercarse bajo las sábanas, en medio de un clima de creciente conexión. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Sarmiento decidió frenar el momento.

El exjugador explicó que no podía continuar debido a molestias físicas, lo que sorprendió a su compañera y puso fin al episodio.

Repercusiones dentro de la casa

Lejos de quedar en la intimidad, lo ocurrido rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los participantes. Al despertar, Danelik compartió lo sucedido con sus compañeros, generando distintas reacciones.

Entre ellas, Yanina Zilli se mostró sorprendida por los detalles y opinó sobre la situación, en un intercambio que no tardó en viralizarse entre los seguidores del programa.

Un posible final para Brian Sarmiento

En paralelo a este episodio, la continuidad de Sarmiento en el reality también está en duda. De acuerdo a diversas encuestas en redes sociales, el exfutbolista aparece como uno de los principales candidatos a abandonar la casa en la próxima gala de eliminación.

Su actitud dentro del juego, marcada por cruces, discusiones y fuertes respuestas hacia otros participantes, habría generado desgaste en la convivencia, tanto dentro como fuera del programa.

De concretarse su salida, el vínculo con Danelik podría quedar trunco justo cuando comenzaba a tomar mayor protagonismo en la dinámica de la casa.