Irán denunció que Estados Unidos bloquea las negociaciones por imponer “exigencias excesivas” sobre el estrecho de Ormuz

Las diferencias sobre este corredor estratégico, clave para el comercio mundial de energía, frenan el avance del diálogo en Islamabad.

Hoy 17:05

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar una tregua duradera atraviesan fuertes tensiones luego de que Teherán acusara a Washington de obstaculizar el diálogo con “exigencias excesivas” vinculadas al estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del conflicto.

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Según informaron medios iraníes como Fars y Tasnim, la delegación estadounidense estaría impulsando condiciones “inaceptables” no solo sobre este paso marítimo, sino también sobre otros aspectos centrales del posible acuerdo.

En ese marco, desde Teherán sostienen que las demandas de Washington están frenando el avance de las conversaciones, que se desarrollan en Islamabad con el objetivo de consolidar un alto el fuego tras semanas de enfrentamientos en la región.

El estrecho de Ormuz, eje del conflicto

El principal foco de discordia es el control y funcionamiento del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, lo que lo convierte en una vía clave para la economía global.

Las diferencias sobre este punto ya venían complicando el diálogo, ya que Irán busca mantener influencia sobre el paso marítimo, mientras que Estados Unidos insiste en garantizar la libre navegación y la seguridad energética internacional.

Incluso, en el contexto reciente del conflicto, Irán llegó a restringir el tránsito en la zona, generando fuertes impactos en el comercio y en los precios del petróleo, lo que elevó la presión internacional para alcanzar un acuerdo.

Un proceso marcado por la desconfianza

Las negociaciones, que cuentan con mediación de Pakistán, se desarrollan en un clima de profunda desconfianza entre las partes, con posiciones muy distantes en temas clave como el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la presencia militar en la región.

Si bien hubo avances iniciales y ambas delegaciones expresaron disposición a continuar el diálogo, las tensiones en torno al estrecho de Ormuz siguen siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

En este escenario, el futuro de las negociaciones dependerá de la capacidad de ambas potencias para acercar posiciones en torno a un punto que no solo tiene implicancias geopolíticas, sino también económicas a escala global.