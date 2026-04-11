Furia Scaglione y Coti Romero, del “GH” argentino a un proyecto en España

Las mediáticas participarán de una nueva edición de un reality europeo que despierta expectativa en redes.

Hoy 18:35

Coti Romero y Juliana ‘Furia’ Scaglione vuelven al formato de los realities. Ambas confirmaron a través de sus redes sociales su participación en la segunda temporada de La Cárcel de los Gemelos, el reality español que regresará a YouTube este 12 de abril con una nueva edición marcada por el encierro, los desafíos y la polémica.

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La producción del ciclo también confirmó la incorporación de la correntina y la entrenadora física, que se integrarán a este formato que simula un entorno carcelario.

Durante la presentación del reality, los productores se mostraron entusiasmados con la llegada de las mediáticas. “Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano Argentina, es una superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”, señalaron al anunciar oficialmente a las participantes.

El reencuentro entre Juliana “Furia” Scaglione y Coti Romero genera especial expectativa por el historial que arrastran desde la edición Gran Hermano 2023, donde protagonizaron varios enfrentamientos y una marcada disputa por el protagonismo.

Ahora, el público europeo estará atento para ver si esa tensión vuelve a escena o si, esta vez, sorprenden con acuerdos y nuevas estrategias dentro del juego.