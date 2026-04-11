Salta implementa nuevo sistema de descuentos en el trasbordo de Saeta

El 18 de abril entra en vigor un nuevo esquema de descuentos en el trasbordo de SAETA en Salta, que bonificará el 50% del valor del segundo boleto.

Hoy 16:25

A partir del 18 de abril, se implementará una modificación significativa en el sistema de transbordo del transporte público en el área metropolitana de Salta. Este cambio introduce un nuevo esquema de descuento para los usuarios que necesiten utilizar más de una unidad en un mismo trayecto.

La medida fue anunciada recientemente, en paralelo con el aumento en los pasajes que ahora ascienden a $1450. Según la información proporcionada por SAETA, desde esa fecha, se aplicará un descuento del 50% sobre el valor del boleto común en el segundo colectivo, siempre que el usuario realice el transbordo en un plazo menor a una hora desde el primer viaje.

Este descuento automático se activará al momento de validar el segundo pasaje, aplicándose tanto en líneas urbanas como en metropolitanas. La iniciativa tiene como objetivo aliviar el costo de transporte para los usuarios que requieren combinar dos o más colectivos para alcanzar su destino.

No obstante, existe una condición importante: el beneficio solo estará disponible para aquellos que utilicen la tarjeta física de SAETA. Esto significa que no se aplicará en pagos realizados a través de código QR, lo que limita el acceso al descuento a un segmento específico de usuarios.

La medida busca mejorar la experiencia de los pasajeros y facilitar su movilidad en la ciudad, especialmente en un contexto donde los costos de transporte han incrementado de manera considerable. La implementación de este nuevo sistema de descuentos refleja un esfuerzo por parte de las autoridades para adaptarse a las necesidades de la población.

El impacto de esta modificación se espera que sea positivo, favoreciendo a un número significativo de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Así, se espera que la nueva política de transbordo contribuya a una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Salta.