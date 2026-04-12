Termas de Río Hondo disfruta de un hermoso día soleado: pronóstico favorable para hoy Domingo 12 de abril de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima despejado y temperaturas agradables, perfectas para actividades al aire libre. Sin embargo, se anticipan cambios en el clima para los próximos días.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones ideales, ya que la temperatura actual es de 16.1 °C y el cielo se encuentra completamente despejado. Este domingo 12 de abril de 2026 promete ser un día perfecto para que los termenses salgan a disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Durante el transcurso del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27.1 °C, lo que generará un ambiente cálido y agradable para quienes decidan aprovechar el sol. La sensación térmica se mantendrá en niveles confortables, permitiendo disfrutar de un domingo sin preocupaciones.

Sin embargo, los termenses deben prepararse para una cambio en el clima en los próximos días. A partir de mañana, se pronostica la llegada de lluvia moderada a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre programadas para la semana.

El lunes 13 de abril, las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 21.7 °C, con precipitaciones que podrían hacer que los termenses busquen refugio en interiores. Esta tendencia de lluvias se extenderá hasta el martes 14, cuando se espera una mínima de 18.6 °C y una máxima de 25.8 °C.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es soleado, con una temperatura mínima de 16 °C y máxima de 27.1 °C para hoy. A partir de mañana, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas de 19 °C y máximas de 21.7 °C, lo que marcará un cambio notable en las condiciones meteorológicas de la región.