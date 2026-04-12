Gimnasia de Jujuy evalúa tomar una drástica medida con Emiliano Endrizzi, el jugador que gritó “bomba” en un avión

El futbolista generó un escándalo en el aeropuerto jujeño y podría sufrir una dura sanción por parte del club.

Hoy 13:15

El futuro de Emiliano Endrizzi quedó envuelto en una fuerte incertidumbre tras protagonizar un escándalo que podría derivar en una durísima sanción deportiva y judicial. El jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue demorado luego de gritar “bomba” dentro de un avión, lo que activó un operativo de seguridad y puso en jaque su continuidad profesional.

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El episodio ocurrió cuando el plantel se disponía a viajar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional. La situación obligó a evacuar a todos los pasajeros, mientras que posteriormente se descartó la presencia de explosivos en la aeronave.

Más allá del impacto inmediato, el hecho podría tener consecuencias legales severas. Endrizzi se expone a una causa por intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones importantes, lo que agrava aún más su situación.

En paralelo, desde la dirigencia del club ya analizan medidas drásticas. El presidente Walter Morales fue claro al marcar la postura institucional: “El club no tiene ningún tipo de responsabilidad. Vamos a tomar las medidas correspondientes y ponernos a disposición de la Justicia”.

La posible rescisión de contrato aparece como un escenario concreto. “Es lo que estamos evaluando”, reconoció Morales, dejando en claro que la continuidad del futbolista está seriamente comprometida.

El dirigente también remarcó la gravedad del contexto actual: “El mundo no admite este tipo de bromas. Estamos tratando de preservar el nombre del club”. Una frase que deja en evidencia que la institución buscará tomar distancia del hecho.

Con el jugador detenido, un proceso judicial en puerta y el club evaluando su salida, el panorama para Endrizzi es crítico. Lo que comenzó como un episodio insólito podría transformarse en un punto de quiebre en su carrera.