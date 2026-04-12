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Manchester City goleó al Chelsea a domicilio y sigue soñando con la Premier League

El equipo de Pep Guardiola se impuso por 3-0 y quedó a 6 puntos del líder Arsenal, al que enfrentará en la próxima jornada.

Hoy 15:24

Manchester City dio un paso firme en la lucha por la Premier League tras golear 3-0 a Chelsea en Stamford Bridge. Con este resultado, los Citizens se mantienen en la pelea por el título y acortaron distancias con el líder Arsenal.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola aprovechó la derrota de los Gunners ante Bournemouth por 2-1 y quedó a seis puntos de la cima, con la ventaja de tener un partido menos.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Nico O’Reilly, Marc Guéhi y Jeremy Doku, en una actuación sólida que le permitió a City dominar el encuentro de principio a fin.

En el conjunto londinense, Enzo Fernández volvió a estar ausente debido a su suspensión, mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo.

Con este panorama, la definición del campeonato entra en una etapa decisiva. En la próxima fecha, Manchester City enfrentará justamente a Arsenal en un duelo que puede marcar el rumbo del título en Inglaterra.

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