Investigación en Rosario por supuesto escándalo sexual en vuelo de Copa Airlines

La investigación por el supuesto episodio sexual en un vuelo de Copa Airlines que llegó a Rosario aún no cuenta con imputados ni pruebas concluyentes.

Hoy 04:49

A casi tres semanas desde el escándalo ocurrido en un vuelo de Copa Airlines que arribó a Rosario procedente de Panamá, la investigación judicial sigue su curso sin imputados ni evidencia suficiente sobre el supuesto episodio sexual denunciado a bordo.

La causa se inició el 9 de mayo, cuando una mujer y un hombre rosarinos fueron demorados al llegar al Aeropuerto Internacional de Rosario, tras la denuncia de la tripulación de que ambos habrían mantenido relaciones sexuales durante el vuelo.

Los pasajeros fueron observados en la cabina ejecutiva con “prendas bajas”, lo que llevó a la intervención de las autoridades al aterrizar en Rosario. Fueron trasladados a la comisaría 12ª y se les inició una causa por exhibiciones obscenas, aunque posteriormente recuperaron su libertad.

Sin embargo, a medida que avanza la investigación, no se han podido confirmar los hechos denunciados, y hasta la fecha, ninguna de las dos personas ha sido formalmente imputada.

La causa está bajo la dirección de la fiscal María Cecilia Marcolin Lobersela, de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual en Rosario. Desde la Fiscalía, han indicado que continúan analizando testimonios y documentación solicitada a la aerolínea relacionada con el vuelo desde Panamá.

Mientras la investigación avanza, la mujer involucrada ha negado públicamente que haya ocurrido algún episodio sexual durante el vuelo, afirmando no haber tenido relación con el otro pasajero denunciado.

La abogada de la pasajera, Victoria Scoccia, ha expresado que el caso ha generado una gran exposición pública y ha cuestionado la difusión de imágenes y datos personales de su clienta tras el arribo del vuelo a Rosario.