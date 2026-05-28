Streamer polaco recauda más de 69 millones para niños con cáncer

Un streamer polaco ha recaudado más de 69 millones de dólares en un evento benéfico que se ha convertido en un hito solidario a nivel mundial.

Hoy 05:37

El poder solidario de internet se ha hecho evidente una vez más gracias al streamer polaco Piotr Hancke, quien logró recaudar más de 69 millones de dólares para ayudar a niños con cáncer tras realizar una transmisión en vivo ininterrumpida durante nueve días.

Este maratón digital, emitido desde un pequeño apartamento en Varsovia, alcanzó más de 250 millones de zlotys (aproximadamente 60 millones de euros), triplicando el anterior récord mundial para un evento benéfico de esta naturaleza.

La iniciativa no solo movilizó a miles de donantes, sino que también contó con la participación de reconocidas figuras públicas que se unieron a la causa, aumentando la visibilidad del evento.

Entre los participantes se encontraban la tenista Iga Świątek y el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, quienes aportaron su apoyo a una campaña que se volvió viral en poco tiempo.

Uno de los momentos más conmovedores sucedió cuando varias celebridades decidieron raparse la cabeza en plena transmisión como un acto de solidaridad con los pacientes oncológicos, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

La transmisión, que comenzó el 17 de abril y concluyó el 26 a las 21:37, alcanzó picos de hasta 1,4 millones de espectadores simultáneos, estableciendo también un récord de audiencia para este tipo de eventos.

Desde la organización del evento señalaron: “Apuntamos a lo más alto y a lo más profundo para ayudar a quienes más lo necesitan”, consolidando así la acción como uno de los mayores hitos solidarios en la historia del streaming.