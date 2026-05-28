El Polaco y Barby Silenzi disfrutan de vacaciones románticas en Miami

El Polaco y Barby Silenzi disfrutaron de unas vacaciones en Miami, compartiendo momentos en redes sociales durante su escapada romántica.

Hoy 06:11

El Polaco vive un momento personal destacado mientras se encuentra de vacaciones en Miami junto a su pareja Barby Silenzi. Luego de su sorprendente aparición en la mesa de Mirtha Legrand, donde reveló su deseo de convertirse en piloto, el cantante decidió tomar un descanso de sus compromisos laborales.

Escapando del frío porteño, El Polaco y Barby Silenzi organizaron un viaje a Miami, donde han sido vistos disfrutando de la ciudad y de la compañía mutua. A pesar de los escándalos que han rodeado a Silenzi, la pareja se mostró enérgica y enamorada durante su estancia en Estados Unidos.

Durante su visita, El Polaco ha compartido diversas imágenes en sus redes sociales, mostrando momentos íntimos de su escapada. Las fotos incluyen tiernos abrazos entre la pareja y escenas de su disfrute gastronómico, paseos y visitas a varios puntos de interés en Miami.

Las publicaciones en redes sociales rápidamente generaron una reacción positiva entre sus seguidores, quienes celebraron la felicidad de la pareja tras los recientes rumores y conflictos mediáticos. Este viaje parece haber sido un bálsamo para ambos, alejándolos del foco de atención negativa.

A pesar de su descanso, El Polaco sigue comprometido con sus proyectos laborales y su nueva pasión por la aviación, que sorprendió a muchos cuando lo mencionó recientemente. Sin embargo, en este momento, su prioridad es disfrutar de su relación con Barby Silenzi y aprovechar cada instante de su escapada romántica antes de regresar a su rutina artística en Argentina.

El ambiente de Miami, con su clima cálido y vibrante, se ha convertido en el escenario perfecto para que la pareja recargue energías y fortalezca su vínculo. Las vacaciones han servido no solo para relajarse, sino también para reafirmar su compromiso mutuo en un contexto alejado de la presión mediática.