Se llevaron una caja fuerte con $10 millones de la casa de un funcionario de la Municipalidad de Atamisqui

Delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar a la vivienda ubicada en el barrio Industria de esta Capital y sustraer dinero en efectivo, además de otros bienes de valor.

Hoy 06:39

Un importante robo es investigado por personal policial y peritos de Criminalística, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda del barrio Industria y sustrajeran una caja fuerte con una suma millonaria, además de otros bienes.

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El hecho fue denunciado en la Comisaría Nº 8 y tuvo como damnificado a Sebastián Andrés Morón, de 41 años, quien se desempeña como encargado de Obras Públicas de la Municipalidad de Atamisqui. Según fuentes policiales, el episodio fue descubierto ayer alrededor de las 15.15 en un domicilio ubicado sobre calle Antonio Toloza Nº 53.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, personas desconocidas habrían aprovechado la ausencia de moradores para ingresar al inmueble sin ser advertidos. Una vez en el interior, sustrajeron una caja fuerte que, según el propietario, contenía aproximadamente diez millones de pesos en efectivo.

Además del dinero, los autores del robo también se llevaron prendas de vestir, perfumes y un televisor, incrementando el perjuicio económico.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes en busca de huellas y otros elementos que permitan avanzar con la investigación.

Antecedente reciente

Cabe recordar que el funcionario municipal Sebastián Andrés Morón había sido denunciado en abril pasado por un episodio de violencia. Según consta en la presentación, habría agredido verbalmente y amenazado de muerte a un empleado municipal que realizaba tareas de prevención vial frente a un establecimiento educativo.

Siempre de acuerdo a la denuncia, la situación se originó cuando Morón arribó en motocicleta con la intención de ingresar a la sede de Obras Públicas, ubicada frente a la escuela. Al solicitársele que aguardara unos instantes para evitar posibles accidentes con los niños, el funcionario reaccionó de manera violenta.

La causa por el robo continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.