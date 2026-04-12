El guiño de Franco Colapinto a una joven promesa del karting argentino: “Animal”

El piloto rafaelino Martín Bertolaccini dijo presente en el kartódromo Internacional de La Conca, en Italia, en el marco de la primera fecha del Campeonato Europeo de Karting.

Hoy 00:23

El karting argentino sigue proyectando talentos y uno de los nombres que empieza a destacarse es el de Martín Bertolaccini. El piloto de apenas 13 años participó este fin de semana en el kartódromo Internacional de La Conca, en Italia, por la primera fecha del Campeonato Europeo de Karting.

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En medio de la competencia, el rafaelino recibió un respaldo de lujo: Franco Colapinto, quien sigue de cerca a las nuevas promesas, le dedicó un mensaje en redes sociales con su estilo característico: “Pasale freno adelante, animal!”, escribió en una historia de Instagram.

El gesto no pasó desapercibido y marca un reconocimiento importante para Bertolaccini, que recorre un camino similar al que inició el propio Colapinto en sus comienzos dentro del automovilismo.

Una promesa que crece lejos de casa

Oriundo de Rafaela, Santa Fe, Bertolaccini comenzó a competir a los cinco años en pistas de tierra. Tras la pausa obligada por la pandemia, retomó su desarrollo con fuerza y empezó a destacarse en competencias regionales, especialmente en Sunchales.

Con el objetivo de potenciar su carrera, tomó una decisión clave a muy corta edad: dejar su hogar para instalarse en Europa. Actualmente reside en Carratraca, Málaga, donde continúa su formación deportiva en un entorno de alto nivel competitivo.

Títulos en Argentina y salto a Europa

El joven piloto ya cuenta con un destacado palmarés en el ámbito nacional: fue bicampeón de IAME Series Argentina, campeón Rotax Otoño, campeón Grand Final y campeón sudamericano, además de lograr un quinto puesto en la Gran Final de Lonato.

En el viejo continente compite en la exigente WSK Super Master Series dentro de la categoría OKJ, destinada a pilotos de entre 12 y 15 años. Allí representa al equipo DPK Racing y forma parte de la academia de Campos Racing, estructura vinculada a la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Con talento, resultados y el respaldo de figuras como Colapinto, Bertolaccini comienza a posicionarse como una de las grandes promesas del automovilismo argentino en el plano internacional.