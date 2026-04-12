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Un ex jugador de River disparó contra Boca por las polémicas ante Independiente: "Después lloran..."

Campeón con el Millonario y Vélez, el ex futbolista posteó una risa irónica y un contundente mensaje tras el penal que le permitió al Xeneize empatarle a al Rojo.

Hoy 14:04
Turco Husain River

La polémica en La Bombonera tras el empate entre Boca Juniors e Independiente no terminó con el pitazo final. La jugada del penal que derivó en el 1-1 convertido por Milton Giménez generó un fuerte debate, que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

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En ese contexto, uno de los que opinó sin filtro fue Claudio Husain. El exmediocampista surgido en Vélez y con pasado en River utilizó su cuenta de X para lanzar un comentario que no pasó desapercibido.

Primero publicó una carcajada y luego agregó una frase que encendió la polémica: “Después lloran diciendo que los bombean”, en clara alusión a Boca y a la decisión arbitral de sancionar la infracción de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco tras la revisión del VAR.

El mensaje del “Turco” tuvo una fuerte repercusión. Mientras algunos usuarios coincidieron con su postura, otros salieron al cruce con críticas, en un clásico ida y vuelta que suele darse en este tipo de situaciones.

La jugada también incluyó tensión dentro del campo, con discusiones y la expulsión del entrenador Gustavo Quinteros, en un clima caliente que marcó gran parte del encuentro.

El posteo de Husain llega, además, en la antesala del Superclásico, lo que le agrega aún más condimento a la previa. Con pasado en River Plate y una trayectoria destacada que incluye participación en el Mundial 2002 con la Selección Argentina, su opinión no pasó inadvertida.

Hoy, como comentarista televisivo, Husain volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la cancha, en una discusión que sigue sumando capítulos.

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