Liga del Norte Grande: Santiago Lawn Tennis ganó con autoridad y Old Lions cayó por la mínima

Los equipos santiagueños tuvieron resultados dispares en la quinta fecha del certamen regional que enfrenta a clubes de Santiago del Estero y Salta.

Hoy 14:29

La quinta fecha de la Liga del Norte Grande dejó sensaciones encontradas para los equipos santiagueños. Santiago Lawn Tennis fue contundente en casa en el choque entre equipos santiagueños, mientras que Old Lions no pudo en su visita a Salta y cayó ajustadamente.

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El conjunto rojiblanco no dejó lugar a dudas y superó con claridad a Santiago Rugby por 54 a 24. Lawn Tennis hizo de local en cancha de Old Lions debido a los trabajos de resembrado en su campo de juego, pero eso no afectó su rendimiento y dominó el encuentro de principio a fin.

Por su parte, Old Lions estuvo muy cerca de traerse un triunfo importante desde Salta, pero terminó cayendo ante Tiro Federal por un ajustado 23 a 22, en un duelo parejo.

Resultados de la fecha 5

Santiago Lawn Tennis 54 – 24 Santiago Rugby

Universitario de Salta 19 – 15 Gimnasia y Tiro

Tiro Federal 23 – 22 Old Lions

Tigres RC 28 – 24 Jockey Club

Así quedaron las posiciones

Universitario (22 pts)

Jockey Club (20 pts)

Tigres RC (13 pts)

Tiro Federal (12 pts)

Santiago Lawn Tennis (11 pts)

Old Lions (9 pts)

Gimnasia y Tiro (7 pts)

Santiago Rugby (2 pts)



Lo que viene en la fecha 6

Santiago Rugby vs Tigres RC

Jockey Club vs Tiro Federal

Old Lions vs Universitario

Gimnasia y Tiro vs Santiago Lawn Tennis

La Liga del Norte Grande sigue ofreciendo competencia de alto nivel, con protagonismo santiagueño en un torneo que fortalece el desarrollo regional del rugby.