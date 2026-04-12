El municipio de La Banda firmó un convenio de cooperación con el Concilio Internacional de Pastores y Capellanía Cristiana

El objetivo es promover acciones conjuntas de carácter social, espiritual, cultural y de asistencia a vecinos.

Hoy 14:28

El intendente Ing. Roger E. Nediani firmó un convenio de cooperación mutua con el Concilio Internacional de Pastores y Capellanía Cristiana “Unidos para servir al Reino de Dios” con el objetivo de promover acciones conjuntas de carácter social, espiritual, cultural y de asistencia integral para los vecinos de la ciudad de La Banda.

En este sentido, desde el municipio se indicó que el alcance de este convenio de cooperación incluye la implementación de programas de acompañamiento y contención comunitaria, actividades sociales y solidarias, capacitaciones de intereses comunes, promoción del diálogo interreligioso y la convivencia social.

Por su parte, el municipio bandeño se comprometió a facilitar el acompañamiento institucional dentro de sus competencias y promover la articulación con las áreas correspondientes.

Al respecto, el intendente Nediani, indicó: “Nos sentimos contentos por poder firmar este convenio en el que la Municipalidad de La Banda se compromete en poner a disposición los servicios de asistencia y asesoramiento que ofrece el municipio a través de las áreas de Empleo, Niñez, Adolescencia y Familia, Ayuda Comunitaria, Género, Discapacidad y Prevención en Adicciones, entre otras. Teniendo en cuenta que estas comunidades religiosas realizan un valioso aporte a la comunidad de la ciudad de La Banda brindando contención a diferentes grupos sociales que se encuentran en estado de vulnerabilidad, en particular los adolescentes y jóvenes”.

Finalmente, el pastor y capellán, José Maidana, “Queremos agradecer al municipio de la ciudad de La Banda que a través de su Oficina de Religiones y Cultos colabora en el trabajo espiritual y social que realizamos en los diferentes barrios. Este convenio significa mucho para nosotros ya que podremos acceder más directamente a los programas y servicios para beneficiar a nuestros miembros que tienen diferentes necesidades en lo que hace a la búsqueda de empleo, prevención de adicciones, discapacidad y demás”.

En el marco de la firma de este convenio, la responsable del área de Prevención en Adicciones, Gabriela Diamante, se reunió con el pastor, Jesús Medina, perteneciente a la ONG “Niños de Cristo” para iniciar el trabajo conjunto en relación al programa “Tu hijo ya no es un niño” destinados a las padres con hijos en problemática de sustancias.

Dicho encuentro será coordinado por el equipo interdisciplinario de la Prevención en Adicciones y fue programado para el viernes 24 a partir de las 16 en el barrio IV Centenario.