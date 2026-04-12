El municipio bandeño confirmó el cronograma de fumigaciones para esta semana

Los trabajos se harán desde el lunes 13 hasta el 17 de abril.
En el marco de las acciones impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani para prevenir casos de dengue y chikungunya, el municipio de La Banda dió a conocer un nuevo cronograma de fumigaciones.
Las mismas se realizarán desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril y abarcarán diferentes sectores de la ciudad con el fin de prevenir la proliferación del vector que transmite las enfermedades mencionadas.
Entonces, el cronograma comprende los siguientes barrios: Sarmiento, Villa Nueva, Villa Rosita, Villa Rojas 1 y 2, Villa Elena, Bajo de Vértiz, San Martín (Norte y sur) y Villa Raquel.
Cómo así también Villa Juana, Cabildo Santiagueño, Gorrini (Viejo y Ampliación), Centro (Este y Oeste), Unión Ferroviaria, Santa Clara y El Bosque.
Cabe destacar, que el municipio complementa estas acciones con desmalezamiento, descacharreos y erradicación de basurales, para prevenir la creación de criaderos de larvas de mosquitos y alimañas.