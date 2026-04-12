El municipio bandeño confirmó el cronograma de fumigaciones para esta semana

Los trabajos se harán desde el lunes 13 hasta el 17 de abril.

Hoy 14:30

En el marco de las acciones impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani para prevenir casos de dengue y chikungunya, el municipio de La Banda dió a conocer un nuevo cronograma de fumigaciones.

Las mismas se realizarán desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril y abarcarán diferentes sectores de la ciudad con el fin de prevenir la proliferación del vector que transmite las enfermedades mencionadas.

Entonces, el cronograma comprende los siguientes barrios: Sarmiento, Villa Nueva, Villa Rosita, Villa Rojas 1 y 2, Villa Elena, Bajo de Vértiz, San Martín (Norte y sur) y Villa Raquel.

Cómo así también Villa Juana, Cabildo Santiagueño, Gorrini (Viejo y Ampliación), Centro (Este y Oeste), Unión Ferroviaria, Santa Clara y El Bosque.

Cabe destacar, que el municipio complementa estas acciones con desmalezamiento, descacharreos y erradicación de basurales, para prevenir la creación de criaderos de larvas de mosquitos y alimañas.