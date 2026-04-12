El DT del Tottenham expresó su preocupación por la lesión de Cuti Romero: “Espero que no sea un gran problema”

Roberto De Zerbi se refirió a la molestia que sintió el defensor argentino y que lo llevó a dejar la cancha entre lágrimas cuando faltan menos de dos meses para el comienzo del Mundial.

Hoy 15:58

La lesión de Cristian “Cuti” Romero generó fuerte preocupación en Tottenham y también en la Selección Argentina, luego de que el defensor abandonara el campo con dolor en la rodilla derecha durante la derrota 1-0 ante Sunderland por la Premier League.

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Tras el partido, el entrenador Roberto De Zerbi se refirió a la situación del zaguero argentino y no pudo llevar tranquilidad. “Siento mucho el resultado y la lesión de Romero. ¿Si va a estar bien? No lo sé aún”, expresó en conferencia de prensa.

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El DT italiano dejó en claro la importancia que tiene el campeón del mundo dentro de su equipo. “Siento mucho y me siento muy decepcionado por lo que pasó con Romero. Es nuestro capitán y uno de los jugadores más importantes de mi equipo. Espero que no sea un gran problema”, agregó.

La imagen de Cristian Romero saliendo con gestos de dolor encendió las alarmas, sobre todo pensando en el Mundial 2026, que comenzará en menos de dos meses. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución del defensor, pieza clave en el esquema de la Albiceleste.

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Por el momento, se aguardan estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación. Mientras tanto, la incertidumbre crece tanto en Inglaterra como en Argentina.