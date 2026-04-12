Ersapt asumirá el costo de la luz para 10 mil familias en Tucumán

Ersapt ha firmado un convenio para cubrir el pago de la luz a 10 mil familias afectadas por inundaciones en Tucumán durante tres bimestres.

Hoy 17:18

En un importante avance para ayudar a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en Tucumán, el Ersept se ha comprometido a asumir el costo de las boletas de luz para aquellos usuarios que han sufrido daños. Este convenio, que se firmó esta mañana, incluye a 10 mil familias que residen en zonas especialmente perjudicadas.

El acuerdo fue establecido entre la Provincia, el Ersept, la Defensoría del Pueblo y representantes de las comunas afectadas, con el objetivo de mitigar el impacto económico que las inundaciones han ocasionado en las familias y pequeños comerciantes.

Según los detalles del convenio, el Ersept cubrirá el costo de la luz por un período de tres bimestres, lo que permitirá a los usuarios concentrarse en la recuperación de sus hogares y negocios sin la carga adicional de los pagos de servicios públicos.

Las inundaciones no solo han afectado a los hogares, sino que también han impactado en comerciantes locales, quienes también recibirán asistencia a través de este acuerdo. Este esfuerzo coordinado busca restaurar la normalidad en las áreas más golpeadas.

La Defensoría del Pueblo ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas en momentos de crisis, asegurando que se brindará un seguimiento a la implementación del convenio para garantizar su efectividad y alcance.

Este tipo de medidas son esenciales para la recuperación económica de las comunidades afectadas, y demuestran un compromiso por parte de las autoridades para apoyar a los ciudadanos en situaciones de emergencia.