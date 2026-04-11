Huracán reaccionó en el complemento y se lo dio vuelta a Rosario Central en Parque Patricios

El Globo se impuso por 3 a 1 en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 19:27

Un cierre digno de una película tuvo la victoria de Huracán frente a Rosario Central este domingo en Parque Patricios. El equipo de Diego Martínez se repuso de un arranque adverso y terminó ganando 3-1 gracias a un gol agónico de Martín Nervo, que desató la locura en el Ducó. Con este resultado, el Globo hilvanó su segunda victoria consecutiva y se mantiene entre los ocho mejores de la Zona B del Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido comenzó cuesta arriba para el local, pero encontró un punto de quiebre clave antes del descanso. El empate 1-1 llegó tras un error de Enzo Giménez, quien cometió un penal sobre Waller que fue sancionado a instancias del VAR por el árbitro Fernando Echenique. El ecuatoriano Jordy Caicedo no falló desde los doce pasos y le dio vida a un Huracán que cambió la cara.

En el complemento, el conjunto de Jorge Almirón tuvo una chance clara en los pies de Enzo Copetti, pero el delantero no estuvo fino en la definición. Del otro lado, el Globo fue más efectivo: tras un grosero error defensivo, Juan Bisanz capitalizó la ocasión, eludió a Broun y definió con clase para dar vuelta el marcador.

Ya en el final, con Central jugado y sin respuestas, apareció la experiencia. Nervo se sumó al ataque, capturó un rebote y sacó un derechazo perfecto que se metió en el ángulo, sellando el 3-1 definitivo. Un golazo que no solo liquidó el partido, sino que también confirmó el gran momento de Huracán, que se ilusiona con meterse en la fase decisiva del campeonato.