Old Lions renovó su conducción y comienza una nueva etapa institucional

La entidad santiagueña oficializó a Federico Mishima como nuevo presidente tras una asamblea que se desarrolló con normalidad.

Hoy 00:22

Old Lions Rugby Club renovó sus autoridades en el marco de su última Asamblea Ordinaria, dando inicio a una nueva etapa institucional con cambios en su conducción.

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Durante el encuentro, la comisión saliente encabezada por Miguel Abad (gestión 2024–2025) presentó la correspondiente rendición de cuentas junto a un balance de las acciones desarrolladas a lo largo de su mandato.

El proceso se llevó adelante con total normalidad, consolidando una transición ordenada dentro de la institución. En ese contexto, quedó oficializada la nueva comisión directiva que tendrá a su cargo la conducción del club en los próximos años.

El nuevo presidente será Federico Mishima, quien estará acompañado por Roberto Acuña como vicepresidente primero y Gonzalo Gutiérrez como vicepresidente segundo. En la secretaría asumirá Pablo Lucatelli, junto a Cecilia Vital como prosecretaria.

En el área económica, Cristina Manzur ocupará el cargo de tesorera, con Ramiro García como protesorero. Además, el equipo se completa con los vocales titulares Alejandro Avila, Pablo Rovarini, Antonella Villa y Soledad Guerra, y los suplentes Pedro Paz, Federico Macagno, Cecilia Iturralde y Feliz Demasi.

De esta manera, Old Lions inicia un nuevo ciclo con desafíos enfocados en el crecimiento deportivo, el fortalecimiento del rol social del club y la consolidación de su estructura organizativa.

Info y fotos: Prensa Old Lions