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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 26º
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En vivo: Sarmiento y Gimnasia se juegan más que tres puntos en Junín en la lucha por la clasificación a playoffs

El Verde llega en alza, mientras que el Lobo busca cortar su mala racha en un duelo clave por el Torneo Apertura.

Hoy 16:09

Sarmiento de Junín recibirá este lunes desde las 16.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Eva Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante para meterse en zona de playoffs.

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