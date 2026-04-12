En vivo: Sarmiento y Gimnasia se juegan más que tres puntos en Junín en la lucha por la clasificación a playoffs

El Verde llega en alza, mientras que el Lobo busca cortar su mala racha en un duelo clave por el Torneo Apertura.
Sarmiento de Junín recibirá este lunes desde las 16.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Eva Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante para meterse en zona de playoffs. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO ► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Sarmiento de Junín recibirá este lunes desde las 16.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Eva Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante para meterse en zona de playoffs.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO