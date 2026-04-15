El papa León XIV llega a Camerún en medio de un alto el fuego de separatistas

El Sumo Pontífice inicia su visita a Camerún con un mensaje de paz mientras separatistas angloparlantes anuncian una pausa de tres días en los combates por su llegada. Se reunirá con el presidente Paul Biya.

Hoy 05:37

El papa León XIV se dirige a la nación centroafricana de Camerún con un mensaje de paz para la región afectada por el separatismo y para dialogar con el presidente Paul Biya, quien ha estado en el poder durante más de 40 años. Biya, de 93 años, fue reelecto el año pasado en unas elecciones polémicas, lo que ha generado descontento en el país.

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El Vaticano ha indicado que los temas de la visita incluirán la lucha contra la corrupción en un país rico en recursos naturales y la correcta utilización de la autoridad política. León llegará a Yaundé, la capital, el miércoles, después de una parada en Argelia, en el marco de su gira por África que abarca cuatro naciones.

A pesar de que la visita del papa se lleva a cabo en un contexto de tensiones políticas, el Vaticano ha subrayado que la doctrina social católica desaprueba a los líderes autoritarios, como Biya, con quienes León XIV se reunirá. Este es el primer viaje al continente africano del primer papa estadounidense de la historia.

El presidente Biya, que ha gobernado Camerún desde 1982, se reunirá con León XIV en el palacio presidencial de Yaundé. Posteriormente, el papa se encontrará con autoridades gubernamentales, miembros del servicio civil y diplomáticos, y visitará un orfanato dirigido por monjas católicas.

Las elecciones del 12 de octubre, que consolidaron a Biya en el poder, han sido impugnadas por la oposición. Su rival, Issa Tchiroma Bakary, sostiene que ganó y ha instado a los ciudadanos a rechazar el resultado oficial.

En este contexto, León XIV también ha emitido un mensaje sobre la necesidad de una "democracia auténtica" que legitime la autoridad de los líderes políticos y evite abusos de poder. Según el papa, una democracia se sostiene solo cuando está impulsada por la moral y el respeto a la dignidad humana.

Una reunión por la paz y una pausa en los combates

En Camerún, León XIV tiene programados dos eventos significativos, incluido un encuentro por la paz el jueves en Bamenda, una ciudad azotada por la violencia separatista. Desde 2017, separatistas angloparlantes han luchado por la independencia de la región, un conflicto que ha dejado más de 6.000 muertos y más de 600.000 desplazados, según informes de International Crisis Group.

En la víspera de la llegada del papa, los separatistas anunciaron una pausa de tres días en los combates para facilitar un "viaje seguro" durante su visita. La Unity Alliance, que agrupa a varios grupos separatistas, indicó que esta decisión refleja la "importancia espiritual" de la visita y busca permitir el tránsito seguro de civiles y dignatarios.

El otro evento destacado de León XIV en Camerún será una misa en Duala el viernes, a la que se espera que asistan alrededor de 600.000 personas. Posteriormente, el papa se trasladará a Angola para continuar su gira, que culminará la próxima semana en Guinea Ecuatorial.