El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que China no podrá obtener petróleo iraní

Scott Bessent declaró que Estados Unidos bloqueará el paso de petroleros chinos que transportan petróleo iraní por el estrecho de Ormuz.

Hoy 05:27

En una rueda de prensa realizada este martes en la Casa Blanca, Scott Bessent declaró que Estados Unidos bloqueará el paso de petroleros chinos que transportan petróleo iraní por el estrecho de Ormuz.

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“No van a poder conseguir su petróleo. Sí pueden conseguir petróleo, pero no petróleo iraní”, sentenció el funcionario.

Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países piden el cese urgente de las hostilidades en el Líbano

Canadá, el Reino Unido, Australia, Japón, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Sierra Leona y Suiza emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por “el empeoramiento de la situación humanitaria y la crisis de desplazamiento en el Líbano”, consignó Al Jazeera.