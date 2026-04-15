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El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que China no podrá obtener petróleo iraní

Scott Bessent declaró que Estados Unidos bloqueará el paso de petroleros chinos que transportan petróleo iraní por el estrecho de Ormuz.

Hoy 05:27

En una rueda de prensa realizada este martes en la Casa Blanca, Scott Bessent declaró que Estados Unidos bloqueará el paso de petroleros chinos que transportan petróleo iraní por el estrecho de Ormuz.

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“No van a poder conseguir su petróleo. Sí pueden conseguir petróleo, pero no petróleo iraní”, sentenció el funcionario.

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TEMAS Estados Unidos China Scott Bessent Estrecho de Ormuz Guerra en Medio Oriente

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