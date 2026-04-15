Más de 250 desaparecidos tras naufragio de embarcación en el mar de Andamán

Al menos 250 personas, incluidos refugiados rohinyas y bangladesíes, están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que se dirigía a Malasia, según informes de la ONU.

Hoy 05:33

Al menos 250 personas, entre ellas refugiados rohinyas y ciudadanos bangladesíes, se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el mar de Andamán mientras intentaba llegar a Malasia, según informaron agencias de las Naciones Unidas para los refugiados y la migración.

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Los detalles del incidente siguen siendo confusos. El portavoz de la Guardia Costera de Bangladesh, el teniente comandante Sabbir Alam Suzan, indicó a la prensa que el 9 de abril fueron rescatadas nueve personas —tres rohinyas y seis bangladesíes—. Estas personas fueron encontradas flotando en el mar por la tripulación del buque M.T. Meghna Pride, con bandera bangladesí, que se dirigía a Indonesia.

Hasta el momento, no se ha determinado la fecha exacta del hundimiento de la embarcación ni el estado de las operaciones de búsqueda. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones emitieron un comunicado conjunto, señalando que el pesquero partió de Teknaf, en el distrito de Cox's Bazar, con un gran número de personas a bordo en dirección a Malasia.

Las condiciones del mar, como el hacinamiento, los fuertes vientos y el mal estado del tiempo, provocaron que la embarcación perdiera el control y se hundiera, según la información disponible.

Shari Nijman, responsable de comunicación de ACNUR en Cox's Bazar, expresó que la agencia no contaba con más información sobre la situación. Otro portavoz de la guardia costera, que habló bajo condición de anonimato, indicó que los rescatados —ocho hombres y una mujer— se encontraban a salvo después de ser entregados a los guardacostas, quienes los llevaron a la policía en Teknaf.

El rescate no formó parte de un operativo oficial, dado que no ocurrió en aguas bangladesíes. Para ACNUR y la OIM, la desaparición de estas personas refleja el prolongado desplazamiento de la comunidad rohinya y la falta de soluciones a largo plazo.

La continua violencia en el estado de Rakhine, en Myanmar, ha hecho incierto el regreso seguro de los rohinyas a su país. Además, la escasa asistencia humanitaria y las restricciones en el acceso a educación y empleo en los campamentos de refugiados han llevado a muchos a optar por peligrosas travesías marítimas, motivados por falsas promesas de mejores oportunidades laborales en el extranjero.

Las agencias de la ONU han instado a la comunidad internacional a aumentar la financiación y la solidaridad para garantizar asistencia vital a los refugiados rohinyas en Bangladesh, que ha acogido a más de un millón de personas de esta minoría musulmana que ha huido de Myanmar.