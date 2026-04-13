Añatuya: condenan a siete años de cárcel a sujeto por el por abuso sexual de menor de 12 años

Tras firmar la condena acordada, el sujeto fue trasladado a una dependencia policial. Un caso que conmocionó a la ciudad.

Hoy 06:34

En la ciudad de Añatuya, la Justicia dictó una condena en el marco de un caso de extrema gravedad que vuelve a poner en foco la problemática del abuso sexual contra menores, un flagelo que sacude a Santiago del Estero y a gran parte del resto de las provincias de nuestro país.

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Un hombre identificado por sus iniciales como C.P. fue condenado a siete años de prisión tras arribar a un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo procesal que permite evitar la instancia de debate oral cuando el imputado reconoce su responsabilidad penal.

La víctima es una niña de apenas 12 años, que en la actualidad se encuentra bajo resguardo y asistencia de los organismos correspondientes, según informan fuentes judiciales que entienden en el caso.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, representante del Ministerio Público Fiscal con asiento en Añatuya, quien llevó adelante las diligencias necesarias para reunir pruebas y sostener la acusación.

Según fuentes judiciales, el acuerdo fue presentado ante el juez interviniente quien, tras evaluar los elementos incorporados a la causa y la admisión de culpabilidad del imputado, resolvió homologar la pena acordada.

El caso generó conmoción en la comunidad local, no solo por la corta edad de la víctima, sino también por la reiteración de hechos de violencia sexual.

En este sentido, desde ámbitos judiciales remarcaron "la importancia de la denuncia temprana y del acompañamiento institucional para garantizar la protección de las víctimas".

El juicio abreviado, si bien acorta los tiempos del proceso judicial, suele abrir debates en torno a la proporcionalidad de las penas en delitos de esta naturaleza.

No obstante, desde la Fiscalía se destacó que la condena impuesta se ajusta al marco legal vigente y a las circunstancias particulares del caso, considerando tanto la gravedad del hecho como la admisión de responsabilidad por parte del acusado.

La víctima, continúa recibiendo asistencia psicológica y contención. Desde el entorno judicial se subrayó que estos casos requieren un abordaje integral que no se limita a la sanción penal, sino que incluye el acompañamiento sostenido para mitigar las secuelas del daño sufrido.

Mientras tanto, el condenado continuará alojado en una dependencia policial de la región, cumpliendo su pena bajo custodia, en tanto se avanza con las instancias administrativas que definirán su ingreso al sistema penitenciario.