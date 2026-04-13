Comenzó a funcionar la línea E: ya circulan los colectivos eléctricos en Santiago del Estero

El servicio experimental se puso en marcha a las 6 de la mañana y marca el inicio de la primera línea de transporte de pasajeros 100% eléctrica en la ciudad.

Hoy 08:44

La Municipalidad de la Capital puso en marcha este lunes desde las 6 de la mañana el servicio experimental de la nueva línea E, la primera línea de colectivos eléctricos de transporte de pasajeros en la ciudad.

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El inicio del recorrido fue confirmado a través de las redes sociales oficiales del municipio, donde destacaron la incorporación de esta alternativa sustentable en el sistema de transporte urbano de la “Madre de Ciudades”.

Se trata de una propuesta innovadora que forma parte del programa de electromovilidad impulsado por la comuna, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y modernizar el servicio.

Las unidades, que no generan contaminación sonora ni emisiones de dióxido de carbono, comenzarán a cubrir distintos sectores urbanizados de las zonas norte y sur, conectándolos con puntos estratégicos como centros comerciales, instituciones educativas, áreas administrativas y de salud.

Uno de los aspectos distintivos de esta nueva línea es que será operada por un equipo de mujeres pertenecientes a la planta municipal, en una iniciativa que combina tecnología, inclusión y sustentabilidad.

El servicio funcionará de lunes a viernes en tres franjas horarias: de 6 a 9.30 por la mañana, de 11 a 15 al mediodía y de 17 a 21 por la tarde y noche. El boleto tendrá el mismo costo que el resto de las líneas y se utilizará la tarjeta habitual del transporte público.

Desde el municipio remarcaron que esta experiencia piloto permitirá evaluar el funcionamiento del sistema con vistas a su posible ampliación en el futuro.